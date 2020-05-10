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Haberi: ile ilgili İngiliz medyasından şoke eden iddia! 7-24 Ekim tarihlerinde Vuhan’da…

Corona virüs salgını tüm dünyada etkisini göstermeye devam ederken, virüsün laboratuvar kaynaklı olduğu iddiası ile ilgili her geçen gün haberleri gelmeye devam ediyor. İngiliz medyası, Çin’in Vuhan kentinde bulunan Vuhan Viroloji Enstitüsü’nde 7-24 Ekim tarihleri arasında telefon etkileşiminin tamamen durduğunu, bu tarihlerde meydana gelen ‘tehlikeli’ bir olay nedeniyle enstitünün kapatılmış olabileceğini belirtti. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

Giriş Tarihi: 10.5.2020 16:20 Son Güncelleme: 10.5.2020 16:26 ABONE OL
Son Dakika Haberi: Corona virüsü ile ilgili İngiliz medyasından şoke eden iddia! 7-24 Ekim tarihlerinde Vuhan’da…

Dünyanın ortak problemi haline gelen salgını, özellikle Avrupa ve Amerika'da etkisini her geçen gün arttırmaya devam ediyor. Bu noktada ABD Başkanı Donald Trump, daha önce yaptığı açıklamada virüsün Vuhan'da bir laboratuvarda ortaya çıktığını belirtmişti. İngiliz medyasında bugün paylaştığı haberde Çin'in Vuhan kentinde bulunan Vuhan Viroloji Enstitüsü'nde 7-24 Ekim tarihleri arasında telefon etkileşiminin tamamen durduğunu, bu tarihlerde meydana gelen 'tehlikeli' bir olay nedeniyle enstitünün kapatılmış olabileceğini belirtti.

KOMPLO TEORİLERİ SÜRÜYOR

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün (Covid-19) nasıl ortaya çıktığına dair komplo teorileri sürüyor. Bu teorilerden birisi de virüsün Vuhan Viroloji Enstitüsünden 'kazara' çıkması. İngiliz medyasından The Sun'ın haberine göre, 7-24 Ekim tarihleri arasında bahsi geçen enstitüde telefon etkileşimi saptanmadı.

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Son Dakika Haberi: Corona virüsü ile ilgili İngiliz medyasından şoke eden iddia! 7-24 Ekim tarihlerinde Vuhan’da…
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