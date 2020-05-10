Son Dakika Haberi: Corona virüsü ile ilgili İngiliz medyasından şoke eden iddia! 7-24 Ekim tarihlerinde Vuhan’da…

Dünyanın ortak problemi haline gelen corona virüsü salgını, özellikle Avrupa ve Amerika'da etkisini her geçen gün arttırmaya devam ediyor. Bu noktada ABD Başkanı Donald Trump, daha önce yaptığı açıklamada virüsün Vuhan'da bir laboratuvarda ortaya çıktığını belirtmişti. İngiliz medyasında bugün paylaştığı haberde Çin'in Vuhan kentinde bulunan Vuhan Viroloji Enstitüsü'nde 7-24 Ekim tarihleri arasında telefon etkileşiminin tamamen durduğunu, bu tarihlerde meydana gelen 'tehlikeli' bir olay nedeniyle enstitünün kapatılmış olabileceğini belirtti.

KOMPLO TEORİLERİ SÜRÜYOR

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün (Covid-19) nasıl ortaya çıktığına dair komplo teorileri sürüyor. Bu teorilerden birisi de virüsün Vuhan Viroloji Enstitüsünden 'kazara' çıkması. İngiliz medyasından The Sun'ın haberine göre, 7-24 Ekim tarihleri arasında bahsi geçen enstitüde telefon etkileşimi saptanmadı.