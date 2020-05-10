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Trump’a korona kuşatması

Giriş Tarihi: 10.5.2020 ABONE OL
Trump’a korona kuşatması
ABD Başkanı Donald Trump'ın bir yaverinde Kovid-19 çıkmasının ardından Başkan Yardımcısı Mike Pence'in basın sekreteri Katie Miller'in da pozitif çıktığı duyuruldu. Trump'ın kızı Ivanka Trump'ın bir asistanında da koronavirüs görüldü. ABD'li 11 istihbarat ajanında da virüs çıktı.

DSÖ yarasayı doğruladı
DÜNYA Sağlık Örgütü, Çin'in Vuhan şehrinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüsün yarasalardan doğal yolla bulaştığını ve Çin'in Vuhan şehrinde yer alan vahşi hayvan pazarının enfeksiyonun yayılmasında rolü olduğunu söyledi.
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Trump’a korona kuşatması
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