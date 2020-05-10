Türkiye, Libya’daki güç dengelerini değiştirdi

Libya krizinde kararlı duruşunu sürdüren Türkiye, bölgede kurulan kirli oyunları bozuyor. Alman DW ajansındaki haberde Türkiye'nin Libya'nın doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri darbeci Halife Hafter'e karşı Birleşmiş Milletler tarafından desteklenen Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ni (UHM) desteklemesinin dengeleri değiştirdiği aktarıldı. UMH'nin çeşitli bölgelerde Hafter'in birliklerinin ilerleyişini durdurmakla kalmadığı, geri püskürtmeyi de başardığı vurgulandı. DW'ye konuşan uzmanlar Türkiye'nin UMH ile kasım ayında imzaladığı anlaşmanın Hafter'i zorladığını aktardı. Türkiye'nin İHA ve SİHA desteği ile Hafter güçlerini felce uğrattığı belirtildi. Libya uzmanı Tarek Megerisi, Hafter'in fazla seçenek kalmadığını vurguladı. Öte yandan BM, Trablus'a yapılan saldırıların sorumlularının adalet önüne çıkarılmasını istedi.Libya'da Hafter milisleri, Mitiga Havalimanı ve başkentin diğer bölgelerine 80'den fazla roketli saldırı düzenledi. Onlarca kişinin yaralandığı saldırılarda 6 sivil de yaşamını yitirdi.