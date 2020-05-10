Virüs taşıyan yaşlıları geri gönderdiler

İngiltere'de Kovid-19 hastalarına bakan hastanelerin bazı yaşlıları pozitif olduğunu bilmelerine veya şüphelenmelerine rağmen onları bakım ve huzurevlerine yeniden gönderdiği ortaya çıktı. Yaşanan sağlık skandalında hastanelerin yaşlıları geri göndermesinin bakımevlerindeki hasta sayısının artmasına neden olduğu anlaşıldı. Bakımevlerini denetleyen Bakım Kalite Komisyonu (CQC) isimli kuruluşun baş araştırmacısı Kate Terroni, "Birkaç vakanın yaşandığı yönünde bilgiler aldık. Bu durum bakım evlerindeki enfeksiyonun yayılmasına neden oldu" diye konuştu. Bu kuralların ihlal edilmesinin suç olduğu belirtilirken, komisyonun hastanelerle ilgili soruşturma başlatacağı ifade edildi. İngiltere Sağlık Bakanlığı hastanelerdeki ölümler düşerken bakımevlerindeki ölüm oranlarının yüzde 36 oranında arttığını bildirdi. İngiltere Başbakanı Boris Johnson bakımevlerinin salgının merkezi haline geldiğini ve bu duruma acil müdahale edilmesi gerektiğini belirtmişti. Ülkedeki toplam ölü sayısı 31 bini geçti.İngiltere'de havayolu şirketleri, hükümetin kendilerine, İrlanda Cumhuriyeti dışında tüm ülkelerden gelenlere 14 günlük karantina kuralı uygulanacağını söylediğini duyurdu. Kuralın bu ay sonundan itibaren yürürlüğe girmesi bekleniyor. Kamyon şoförleri ve kritik öneme sahip işçilerin bu uygulamadan muaf tutulacağı belirtiliyor.