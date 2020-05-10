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'dan haberi geldi! Yeni vakaları tespit edildi; günler sonra ilk kez...

Neredeyse dünyanın her ülkesinde görülen virüsün çıkış noktası olan 'dan bilgileri peş peşe geliyor! Canlı hayvanların satıldığı hayvan pazarından bulaşan ve dünyanın tamamında yüzbinlerce ölüme sebebiyet veren corona virüsünün çıkış noktası Wuhan'da 3 Nisan'dan beri ilk kez yeni vakasına rastlandı. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu tarafından yapılan son dakika açıklamasında 9 Mayıs itibariyla Çin'de 14 yeni vakanın tespit edildiği ifade edildi.

Giriş Tarihi: 10.5.2020 16:19 Son Güncelleme: 10.5.2020 16:22 ABONE OL
Wuhan'dan son dakika haberi geldi! Yeni corona virüs vakaları tespit edildi; günler sonra ilk kez...

Dünya Sağlık Örgütü tarafından açıklanan verilere göre dünya genelinde virüsün bulaştığı insan sayısı 4 milyonu geçti. Yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 280 bini aştı. Hayvanların canlı canlı satıldığı 'daki pazardan bulaşan virüs, dünyanı her ülkesinde olumsuz sonuçlar doğurdu. Wuhan'da 3 Nisan'dan beri görülmüyordu, hayatın normale döndüğü düşünülürken dün ilk kez yeni bir vaka tespit edildi. Geçtiğimiz günlerde Wuhan, düşük riskli olarak ilan edilmişti; işte haberinin detayları....

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Wuhan'dan son dakika haberi geldi! Yeni corona virüs vakaları tespit edildi; günler sonra ilk kez...
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