Wuhan'dan son dakika haberi geldi! Yeni corona virüs vakaları tespit edildi; günler sonra ilk kez...

Dünya Sağlık Örgütü tarafından açıklanan verilere göre dünya genelinde corona virüsün bulaştığı insan sayısı 4 milyonu geçti. Yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 280 bini aştı. Hayvanların canlı canlı satıldığı Wuhan'daki pazardan bulaşan virüs, dünyanı her ülkesinde olumsuz sonuçlar doğurdu. Wuhan'da 3 Nisan'dan beri corona virüs görülmüyordu, hayatın normale döndüğü düşünülürken dün ilk kez yeni bir vaka tespit edildi. Geçtiğimiz günlerde Wuhan, düşük riskli olarak ilan edilmişti; işte son dakika haberinin detayları....