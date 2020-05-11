Avrupa’da normalleşme dalgası

Yeni tipi koronavirüs (Kovid- 19) salgınından en fazla etkilenen kıta olan Avrupa, bugünden itibaren en kapsamlı normalleşme sürecine giriyor. İşte ülke ülke yeni normalleşme adımları:Fransa'da bugünden itibaren dolaşım serbest hale gelecek ancak 100 kilometrenin üzerindeki seyahatlere yalnızca zorunlu hallerde izin verilecek. Yine ülkedeki kreş ve ilkokullar, kademeli ve isteğe bağlı olarak yeniden açılacak. Fransa'da ayrıca kafe ve restoranlar dışında iş yerleri, mağazalar, kuaförler, küçük müzeler ve kütüphaneler de kapılarını açacak.İspanya'da bugünden itibaren halkın yüzde 51'inin ikinci aşamaya geçeceğini açıklayan hükümet, salgının en fazla görüldüğü Madrid'de yasakların süreceğini açıkladı. İspanya'da tüm kapalı alanlarda ve toplu ulaşım araçlarında maske kullanılması zorunlu hale getirildi.İngiltere'de ise sokağa çıkma kısıtlamalarının bugünden itibaren aşamalı olarak kaldırılması bekleniyor. Şu anda biri alışveriş, diğeri egzersiz amaçlı halkın günde iki kez sokağa çıkma hakkı bulunurken, bu kısıtlamanın halka sınırsız egzersiz hakkı verilerek gevşetileceği tahmin ediliyor.Belçika'da ise mağazalar, 10 metrekareye 1 kişi düşecek şekilde ve en fazla yarım saat içeride kalması koşuluyla müşteri kabul edebilecek.11 Mayıs'tan itibaren berber, kuaför salonları ve sürücü kursları yakın temasta bulunulan iş yerleri randevu ile çalışacak. Yine aynı tarihten itibaren ilkokullar, kreşler ve kütüphaneler açılacak.Almanya'da 11 Mayıs'ta kreşler ülke genelinde kademeli olarak açılacak. Açık havada yapılan spor faaliyetlerine izin verilecek. Opera, müze ve sergi alanları da birçok eyalette tekrar açılacak. 16 Mayıs'ta da 1. ve 2. futbol ligleri başlayacak.Hükümetin aldığı karar doğrultusunda restoranlar, perakende satış mağazaları, kütüphaneler ve semt pazarları tekrar açılacak. İlk ve orta derecedeki okullar da eğitimlerine yeniden başlayacak.Bugünden itibaren alışveriş merkezleri kapılarını yeniden açacak.Yunanistan'da da hırdavat, ayakkabı, mobilya, kozmetik ve ikinci el eşya satan dükkanlar ile açık alanda satış yapan işletmeler yeniden çalışmaya başlayacak.