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'da felaketi! Çok sayıda yaralı var

'da korkutan olay! Endonezya’nın Medan şehrindeki Belawan tersanesinde bulunan bir tanlerinde art arda patlamalar meydana geldi. Olayda çok sayılda kişinin yaralandığı bildirildi. Sabah saatlerinde meydana gelen patlamaların ardından adan gemi adeta alav topuna döndü.

DHA Dünya
Giriş Tarihi: 11.5.2020 13:49 Son Güncelleme: 11.5.2020 14:13 ABONE OL
Endonezya'da yangın felaketi! Çok sayıda yaralı var

Endonezya'nın Medan şehrindeki Belawan tersanesindeki bir petrol tankerinde art arda patlama geldi. Olayda çok sayıda tersane çalışanının yaralandığı belirtilirken, itfaiye ekiplerinin de yangına müdahale ettiği ifade edildi.

ART ARDA PATLAMALAR

Endonezya Medan şehrindeki Belawan tersanesine demirlenen bir petrol tankerinde art arda patlama geldi. Sabah saatlerinde meydana gelen olayda 'JAG LEELA' isimli Aframax petrol tankerinde ard arda patlama meydana geldi. Patlamayla birlikte alev topuna dönen gemide yangın çıktı.

GEMİDE MAHSUR KALDILAR

Gemide bulunan bazı personelin yaralandığı ifade edilirlen, bazı perseonelin ise gemide mahsur kaldığı öğrenildi. Öte yandan, yangının yakında bulunan bir başka gemiye de sıçradığı öne sürüldü. Birçok itfaiye ekibinin yangına müdahale ettiği belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Endonezya'da yangın felaketi! Çok sayıda yaralı var
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