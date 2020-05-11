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’da “” polis engeline takıldı5 gösterici gözaltına alındı

’da normalleşme adımlarının atılmasının ardından yeniden sokağa çıktı. Polis 5 göstericiyi gözaltına aldı.

İHA Dünya
Giriş Tarihi: 12.5.2020 00:32 ABONE OL
Fransa’da “Sarı Yelekliler” polis engeline takıldı5 gösterici gözaltına alındı
Fransa'da normalleşme adımlarının atılmasının ardından sarı yelekliler yeniden sokağa çıktı. Polis 5 göstericiyi gözaltına aldı.
Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında alınan önlemlerin gevşetildiği Fransa'da normalleşmeyi fırsat bilen sarı yelekliler eylem yapmak istedi. Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Republique Meydanı'nda eylem yapmak isteyen 30 kişilik sarı yelekliler grubuna polis izin vermedi. Polis, göstericilerden 5 kişiyi gözaltına aldı.
Öte yandan Fransa'da bugün normalleşme başlarken, korona virüs salgını nedeni ile 10 kişiden fazla insanın bir araya toplanması yasak.
Fransa'da toplam korona virüs vaka sayısı 211 bin 184'e, hayatını kaybedenler ise 26 bin 643'e ulaştı.
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Fransa’da “Sarı Yelekliler” polis engeline takıldı5 gösterici gözaltına alındı
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