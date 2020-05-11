‘Hafter unsurları meşru hedef olur’

Dışişleri Bakanlığı, Libya'daki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in Trablus'taki saldırılarına sert tepki gösterdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türkiye'nin Trablus Büyükelçiliği dahil diplomatik misyonların, Mitiga Havalimanı'nın, sivil uçakların ve diğer sivil altyapının hedef alındığı, sivillerin hayatını kaybettiği bu saldırıların savaş suçu teşkil ettiği vurgulanarak, "Libya'daki temsilciliklerimiz ile çıkarlarımızın hedef alınması halinde, Hafter unsurlarını meşru hedef olarak telakki edeceğimizi tekrar vurguluyoruz" ifadelerine yer verildi. ANKARA