Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri ‘Hafter unsurları meşru hedef olur’

‘Hafter unsurları meşru hedef olur’

Giriş Tarihi: 11.5.2020 ABONE OL
‘Hafter unsurları meşru hedef olur’
Dışişleri Bakanlığı, Libya'daki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in Trablus'taki saldırılarına sert tepki gösterdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türkiye'nin Trablus Büyükelçiliği dahil diplomatik misyonların, Mitiga Havalimanı'nın, sivil uçakların ve diğer sivil altyapının hedef alındığı, sivillerin hayatını kaybettiği bu saldırıların savaş suçu teşkil ettiği vurgulanarak, "Libya'daki temsilciliklerimiz ile çıkarlarımızın hedef alınması halinde, Hafter unsurlarını meşru hedef olarak telakki edeceğimizi tekrar vurguluyoruz" ifadelerine yer verildi. ANKARA
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
‘Hafter unsurları meşru hedef olur’
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA