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’den ’a kredisi

Uluslararası Para Fonu (), yeni tip (Kovid-19) ile mücadele kapsamında ’a 2 milyar 772 milyon dolar kredi vermeyi kararlaştırdı

AA Dünya
Giriş Tarihi: 12.5.2020 03:02 ABONE OL
IMF’den Mısır’a corona virüs kredisi

IMF'den yapılan yazılı açıklamada, "2 milyar 772 milyon dolarlık kredi ile Mısır'ın corona virüs salgınından kaynaklanan acil ödemeler dengesinin sağlanması ve ihtiyaçlarının karşılanmasının amaçlandığı" bildirildi.

Kredinin faiz oranı ve geri ödeme süresine yer verilmeyen açıklamada, pandeminin Mısır piyasalarında oluşturduğu belirsizliğin büyük güçlüklerle sağlanan istikrarı olumsuz etkileyebileceği belirtildi.

Açıklamada finansal desteğin sağlık ve sosyal konular başta olmak üzere para piyasalarındaki döviz ihtiyacının azaltılmasına yardımcı olacağı ve korumasız zayıf sektörleri destekleyeceği kaydedildi.

Mısır Merkez Bankası, geçen hafta perşembe günü corona virüs salgını yüzünden döviz rezervlerinin nisan sonunda yüzde 7,65 düşerek 37 milyar 37 milyon dolara gerilediğini açıklamıştı.

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IMF’den Mısır’a corona virüs kredisi
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