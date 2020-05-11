Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri İsrail'de coronadan ölenlerin sayısı 258'e yükseldi

'de coronadan ölenlerin sayısı 258'e yükseldi

'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 258'e, vaka sayısı 16 bin 507’ye yükseldi.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 12.5.2020 06:47 Son Güncelleme: 12.5.2020 07:21 ABONE OL
İsrail'de coronadan ölenlerin sayısı 258'e yükseldi

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 teşhisi konulan 6 hastanın daha yaşamını yitirdiği belirtildi.

Can kaybının 258'e ulaştığı kaydedilen açıklamada, 29 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 16 bin 507'ye çıktığı bildirildi.

11 BİN 843 KİŞİ İYİLEŞTİ

Açıklamada hastalardan 66'sının sağlık durumunun ağır olduğu, 11 bin 843 kişinin ise iyileştiği ifade edildi.

İsrail'de Kovid-19 önlemleri kapsamında tüm okullarda eğitime ara verilmiş, ikiden fazla kişinin bir araya gelmesi yasaklanmıştı.

Tel Aviv yönetimi, salgın nedeniyle İsrail'de ikamet edenler hariç tüm yabancıların ülkeye girişine yasak getirmişti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
İsrail'de coronadan ölenlerin sayısı 258'e yükseldi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA