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'nın sağlık sistemi alarm veriyor! Tokyo'daki hastanelerin yüzde 90'ı doldu

'nın başkenti Tokyo'da yeni tip korona virüs hastalarına ayrılan 2 bin yataklık hastane kapasitesinin yüzde 90'ının dolduğu açıklandı.

İHA Dünya
Giriş Tarihi: 11.5.2020 10:24 ABONE OL
Japonya'nın sağlık sistemi alarm veriyor! Tokyo'daki hastanelerin yüzde 90'ı doldu

Dünya genelinde 4 milyondan fazla kişiye bulaşarak 283 bini aşkın kişinin hayatını kaybetmesine neden olan yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını, Japonya'nın sağlık sistemini tehdit ediyor. Japonya Sağlık Bakanlığı, ülkenin başkenti Tokyo'da Covid-19 hastaları için ayrılan 2 bin yataklık hastane kapasitesinin yüzde 90'ının dolduğunu açıkladı.

Japonya Başbakanı Shinzo Abe

28 Nisan itibariyle bin 832 korona virüs hastasının sağlık kurumlarına yatışının gerçekleştiği belirtilirken, söz konusu hastaların dev metropoldeki 2 bin yataklık kapasitesinin yüzde 91.6'sını doldurduğu ifade edildi. Vaka sayısındaki olası artışa karşı Sağlık Bakanlığı, Covid-19 vakaları için ayrılan yataklı hasta kapasitesini 4 bine çıkarmayı hedefliyor. Hastalığı hafif atlatan kişiler ise sağlık sistemindeki tıkanmanın önüne geçmek için hükümetin tahsis ettiği otel odalarında izole ediliyor.

EN FAZLA VAKA TOKYO'DA

Korona virüs (Covid-19) şu ana kadar Japonya'da 16 bin 559 kişiye bulaşmış, Tokyo ise 4 bin 868 vaka ile salgından en fazla etkilenen bölge olmuştu. Ülke genelinde 647 kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetmişti.

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Japonya'nın sağlık sistemi alarm veriyor! Tokyo'daki hastanelerin yüzde 90'ı doldu
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