Kolombiya'da tabuta dönüşebilen yatak üretildi

Kolombiya'nın başkenti Bogota menşeili ABC Displays reklam şirketi, koronavirüs salgını nedeniyle hastane ve tabutların yetersiz olması nedeniyle tabuta dönüşebilen metal korkuluklu, karton hastane yatağı üretti. Kolombiya'nın sınır komşusu Ekvador'un kıyı kenti Guayaquil'de salgında can kaybının fazla yaşanması nedeniyle tabut sıkıntısı meydana geldiği belirtilirken, cenazelerin çoğunun bağışlanan karton kutularda saklandığı kaydedildi

TABUT YATAKLAR 85 DOLARA SATILACAK

Ekvador'daki son olayların söz konusu tabutu üretmek konusunda ilham verdiğini söyleyen şirket yöneticisi Rodolfo Gómez, "Düşük gelirli ailelerin tabut için para ödemeleri mümkün değil" dedi.Gomez, 'yatak tabut'lardan 10'unu kaynak sıkıntısı olan ülkenin güneyindeki Amazonas departmanına bağışlamayı planladığını belirtti. Yatak tabutları tasarlamak için özel bir klinikle çalıştığını ve yatak sıkıntısı olan acil kliniklerde kullanılmasını umduğunu söyleyen Gomez, yatakların 150 kilogram ağırlığa dayanabileceğini ve tanesinin 85 dolar olarak piyasaya sürüleceğini belirtti. Kolombiya'da bugüne kadar 11 bin 63 koronavirüs vakası tespit edilirken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 463'e yükseldi.