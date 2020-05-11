Rusya ve brezilya korkutuyor

Dünya genelinde Kovid-19 salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 282 bin 918'e, vaka sayısı 4 milyon 159 bin 900'e ulaştı. İyileşen sayısı ise 1 milyon 467 bin 344. ABD ve İngiltere'de kritik durum seyrini korurken, salgının iki yeni üssü Rusya ve Brezilya oldu.Rusya'da dün 11 bin 12 kişide daha virüs tespit edilmesiyle vaka sayısı 209 bin 688'e ulaştı. Son bir haftadır günlük vaka artışının 10 binden aşağı inmediği ülke böylece ABD, İspanya, İtalya ve İngiltere'den sonra vaka sayısı bakımından 5'inci sıraya yerleşti.Brezilya'da Kovid-19 salgını nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 10 bin 739 oldu. Vaka sayısı 157 bine yaklaşırken Rio De Janeiro kentindeki dünyaca ünlü Maracana Stadyumu hastaneye dönüştürülecek.En fazla can kaybı 80 bin 516 kişinin hayatını kaybettiği ABD'de görüldü. Beyaz Saray'ın koronavirüs ekibinin iki üyesi daha kendini karantinaya aldı. Bu ülkeyi 31 bin 855 ile İngiltere, 30 bin 560 can kaybıyla İtalya, 26 bin 621 ile İspanya, 26 bin 380 ile Fransa takip etti.ABD, Çinli gazetecilere verilen vizelerin süresini 90 günle sınırlama kararı aldı.Çin'de 2'si yurt dışı, 12'si yurt içi kaynaklı 14 yeni vakaya rastlandığı belirtildi.Güney Kore'de 34 yeni vaka görüldü. Seul'de gece kulüpleri ve barlar kapatıldı.İran'da ölü 6 bin 640'a yükseldi.Almanya'da çalışmalar yürüten Robert Koch Enstitüsü, ülkede Kovid-19 bulaş oranının 1.1'e yükseldiğini bildirdi.Arjantin'de karantina önlemleri 24 Mayıs'a kadar uzatıldı.