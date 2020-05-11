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Salgın günlerinde çatılar renkleniyor

Giriş Tarihi: 11.5.2020 ABONE OL
Salgın günlerinde çatılar renkleniyor
Karadağlı üç sanatçı, dünyanın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele ettiği şu günlerde, çatılara çizdikleri resimlerle görenleri hayal dünyasında yolculuğa çıkarıyor. Başkent Podgorica'da bir araya gelen Mima Vujosevic, Duda Duletic ve Miso Joskic, çatılara çizdikleri resimlerle salgın günlerinde renkli görüntüler oluşturdu. Vujosevic, evde geçirdikleri zamanı değerlendirmek için yaratıcılıklarını çatılara aktarma kararı aldıklarını belirterek "Bir zamanlar gri olan evimin çatısı şimdi rengarenk. Bizi harekete geçiren etken 'salgın ne zaman sona erecek' sorusuydu. 'Bu yaz denizi görebilecek miydik?' Bunlara kendimizce cevap verdik" dedi. Duletic de projenin tüm şehre yayılmasını temenni ettiğini söyleyerek çatılara salgın nedeniyle gidemedikleri denizi, yiyemedikleri dondurmayı, seyahat edemedikleri şehirleri resmettiklerini anlattı. Olumlu tepkiler aldıklarını belirten Duletic, herkesin çizimleri beğendiğini dile getirdi.
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Salgın günlerinde çatılar renkleniyor
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