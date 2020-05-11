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! ile arasında aşı savaşı! da devreye girdi! Ortalık karışacak...

haberi... ile arasındaki geriliminde yeni cephe açıldı. Coronavirüsü laboratuvarda üretmekle itham edilen Çin'e ABD'den bir suçlama daha geldi. ve iç güvenlik, Çin'in ABD'nin aşı çalışmalarını sanal ortamda çalmaya çalıştığını tespit ettiklerini duyurdu. Çin'e uyarı yazısı gönderileceği bildirildi. Trump, coronavirüsü, 'Çin virüsü' olarak tanımlayarak gerilimin fitilini ateşlemişti. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

DHA Dünya
Giriş Tarihi: 11.5.2020 11:45 Son Güncelleme: 11.5.2020 11:46 ABONE OL
Son dakika! ABD ile Çin arasında aşı savaşı! FBI da devreye girdi! Ortalık karışacak...

ABD'nin iç istihbarat servisi FBI ve İç Güvenlik Bakanlığı, Çinli bilgisayar korsanlarının koronavirüs aşısına ilişkin ABD'de yürütülen araştırmalara ait bilgileri çalmaya çalıştığı gerekçesiyle Çin'e uyarı gönderileceği açıklandı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle ilgili birçok ülkede aşı için seferber oldu. ABD ile Çin arasında devam eden koronavirüs gerginliği ise sanal ortama taşındı. Amerika'nın iç istihbarat servisi olan FBI ve İç Güvenlik Bakanlığı, Çinli bilgisayar korsanlarını koronavirüse dair ABD'de yürütülen aşı çalışmalarına ait bilgileri çalmaya çalıştığını duyurdu. Söz konusu açıklamanın ardından FBI ve İç Güvenlik Bakanlığı'nın Çin'e uyarı göndereceği belirtildi.

'PEKİN YASADIŞI YOLLARLA VERİLERE ERİŞMEYE ÇALIŞIYOR'

Önümüzdeki günlerde yayınlanmak üzere hazırlanan 'uyarı' taslağına göre FBI ve İç Güvenlik Bakanlığı, Pekin'in 'yasadışı yollarla aşıya, tedavi ve testlere dair değerli fikri mülkiyet ve halk sağlığı verilerine erişmeye çalıştığını' iddia etti.

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Son dakika! ABD ile Çin arasında aşı savaşı! FBI da devreye girdi! Ortalık karışacak...
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