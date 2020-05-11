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: Coronavirüste ikinci dalga: Şehir karantinaya alındı, ülke teyakkuza geçti...

salgınında ikinci dalga endişesi yaşanırken, virüsün çıkış noktası 'den haberi geldi. Ülkenin Kuzey Kore ve Rusya ile sınır olan Jilin eyaletindeki Şulan kentinde yeni vakalar tespit edildi. Şehir karantina altına alınırken, alışveriş için yalnızca 1 kişinin dışarı çıkmasına izin veriliyor. Güney Kore'nin başkenti Seul'de de yeni vakalar tespit edildi. Gelişmeler ikinci dalga endişesini artırırken, halka sosyal mesafe uyarısında bulunuluyor.

Giriş Tarihi: 11.5.2020 12:10 Son Güncelleme: 11.5.2020 12:13 ABONE OL
Son dakika: Coronavirüste ikinci dalga: Şehir karantinaya alındı, ülke teyakkuza geçti...

Koronavirüs salgınında birçok ülkede sosyal mesafe ve karantina önlemleri hafifletirken, Asya'da ikinci dalga endişesi yaşanıyor.

ŞEHİR KARANTİNADA

Salgının büyük ölçüde kontrol altına alındığı Güney Kore'nin başkenti Seul'de yeni vakalar ortaya çıkarken, Çin'de Rusya ve Kuzey Kore'yle sınır komşusu olan Jilin eyaletindeki Şulan kenti, 11 yeni vakanın ortaya çıkması üzerine karantinaya alındı.

BBC Türkçe'nin haberine göre; giriş çıkışların Cumartesi gününden beri kontrol altında tutulduğu Şulan'da, günlük ihtiyaçları karşılamaları için her aileden sadece bir kişinin dışarı çıkmasına izin veriliyor.

76 GÜNDE KARANTİNA KALKMIŞTI

Dünya genelinde karantinaya alınan ilk şehir olan Vuhan'da hiçbiri ülke dışı kaynaklı olmadığı belirtilen beş vaka görüldü. Salgının başladığı yer olan Vuhan'da 76 gün süren karantina 8 Nisan'da kaldırılmıştı.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu Sözcüsü Mi Feng, halkı virüse karşı tedbiri elden bırakmamaları konusunda uyardı ve yeni vakaların sosyal mesafe önlemlerinin önemini ortaya koyduğunu söyledi.

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Son dakika: Coronavirüste ikinci dalga: Şehir karantinaya alındı, ülke teyakkuza geçti...
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