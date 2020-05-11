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Trump: " rakamları çok daha iyi görünüyor"

Başkanı , yeni tip (Kovid-19) vaka ve ölümlerinin ülkenin hemen hemen her yerinde azaldığına dikkati çekerek, tablonun iyiye gittiğini ve ilerleme kaydedildiğini belirtti.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 11.5.2020 18:30 Son Güncelleme: 11.5.2020 18:32 ABONE OL
Trump: Koronavirüs rakamları çok daha iyi görünüyor

Trump, Twitter üzerinden ülkedeki Kovid-19 salgınına ilişkin son gelişmeleri değerlendirdi.

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Ülkenin hemen her yerinde virüs kaynaklı ölüm ve vakaların düşüşe geçtiğini vurgulayan Trump, "Koronavirüs rakamları çok daha iyi görünüyor. Büyük ilerleme kaydedildi." ifadesini kullandı.

"Yalan haberler" olarak nitelendirdiği basına da yüklenmeyi sürdüren Trump, "Koronavirüs ile mücadelemize yalan haberler dışında herkes çok büyük kredi verdi. Onlar (basın) Amerika'nın utanç kaynağı." değerlendirmesinde bulundu.

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Dünyada Kovid-19'dan en ağır etkilenen ülke konumundaki ABD'de 1 milyon 369 bin 157 kişi virüse yakalanırken, 80 bin 807 kişi hayatını kaybetti.

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Trump: "Koronavirüs rakamları çok daha iyi görünüyor"
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