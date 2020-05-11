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Yüzlerce vatandaşı ülkelerine dönüyor

Korona virüs salgını nedeniyle ülkelerine dönemeyen ve İstanbul'da bir otelde bekleyen yüzlerce vatandaşı havalimanında kendilerini bekleyen uçak ile ülkelerine gönderilmek üzere otelden çıkarılarak havalimanına götürüldü.

İHA Dünya
Giriş Tarihi: 11.5.2020 14:25 ABONE OL
Yüzlerce Libya vatandaşı ülkelerine dönüyor

Korona virüs salgını nedeniyle ülkelerine dönemeyen yüzlerce Libya vatandaşı Bahçelievler'de bulunan bir otelde günlerdir ülkelerine dönmeyi bekliyordu. Bugün ülkeleri tarafından gönderilen uçakla ülkelerine gönderilecek olan Libya vatandaşları kaldıkları otelden polis ekiplerinin yoğun güvenlik önlemleri ile çıkartıldı.

Yüzlerce Libya vatandaşı polis ekiplerinin yaptığı pasaport kontrolünün ardından gruplar halinde havalimanına götürülüyor. Havalimanında son kontrolleri yapılacak Libya vatandaşları daha sonra ülkeleri tarafından sağlanan uçakla ülkelerine dönecek.

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Yüzlerce Libya vatandaşı ülkelerine dönüyor
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