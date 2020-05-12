ABD'de "Hızlı normalleşme daha fazla ölüm ve acıya neden olabilir" endişesi

Beyaz Saray Kovid-19 ile Mücadele Görev Gücü'nün üyesi de olan Fauci, ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) Başkanı Stephen Hahn, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) Direktörü Robert Redfield ve ABD Sağlık Bakan Yardımcısı Doktor Brett Giroir, Senato Sağlık, Eğitim, İşgücü ve Emeklilik Komitesince düzenlenen oturumda soruları yanıtladı.

Bazı senatörlerin ülke genelinde yapılan test sayısının etkileyici ancak normale dönmek için yeterli olmadığını vurguladığı oturumun açılışında, içinde Cumhuriyetçiler'in de olduğu bazı senatörlerin ise Başkan Donald Trump yönetiminin salgınla mücadelesine yönelik eleştirilerde bulunması dikkati çekti.

Kovid-19 salgını konusunda Başkan Donald Trump ile herhangi bir tartışma yaşayıp yaşamadığı sorusuna cevap veren Fauci, şimdiye kadar herhangi bir tartışma yaşamadığını söyledi. Fauci, Trump'ın, kendisi ve Görev Gücü'nün verdiği bilimsel delillere dayalı tavsiyelere saygı duyduğunu belirtti.

"HALK ÖLÜM VE ACILARLA TEKRAR YÜZLEŞEBİLİR"

Fauci, Kovid-19 aşısının bulunmasının ne kadar süreceğine yönelik bir soruya, bunun uzun bir zaman almayacağını ve beklenilenden daha kısa sürede bulunacağına inandığını ifade etti.

Bununla birlikte ABD genelinde hayatın normale dönmesi ve öğrencilerin okullarda eğitim hayatına devam etmesi gibi planlar için henüz erken olduğuna değinen Fauci, mücadele kapsamında alınan tedbirlerin aynı şekilde devam etmesi gerektiğini vurguladı.

Fauci, şu şöyle konuştu:

"Bazı bölgeler, şehirler veya eyaletler salgına etkili ve verimli bir şekilde yanıt verebilme kabiliyetine sahip olmadan kendilerine dağıtılan tedbir yönetmelikleri görmezden gelerek normale dönerse, korkarım ki azalmaya başlayan salgın ani yükseliş gösterecektir. Bu durumda halk ölüm ve acılarla tekrar yüzleşebilir."

ÖLÜM SAYISI DAHA FAZLA

ABD genelinde şu an 80 bin civarında olan Kovid-19 ile ilişkili ölüm oranınında eksiklik olduğunu belirten Fauci, "Birçoğumuz Kovid-19 virüsünden ölenlerin sayısının belirtilen resmi rakamdan daha fazla olduğuna inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Diğer yandan Kovid-19 aşısının düşük gelirli ABD vatandaşları tarafından da karşılanıp karşılanamayacağı yönündeki soruya cevap vermekten kaçınan Hahn ve Giroir'ın, cevap vermek için Beyaz Saray ile görüşmeleri gerektiğini söylemeleri dikkati çekti.