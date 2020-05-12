Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri AB'den Libya'da ateşkes çağrısı

'den 'da çağrısı

Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, yaptığı yazılı açıklamada, 'daki tarafların sorumlu biçimde davranmaları ve ülke genelindeki çatışmaların durdurulması gerektiğini bildirdi.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 12.5.2020 17:06 ABONE OL
AB'den Libya'da ateşkes çağrısı

Libya'daki çatışmaların başta sivilleri etkilediğini kaydeden Borrell, Birleşmiş Milletler'in (BM) uyguladığı silah ambargosunun delinmemesi gerektiğini kaydetti.

Borrell, Libya'da yükselen tansiyon nedeniyle ateşkes çağrısını tekrar etti.

Başkenti ele geçirmek için saldırı emri veren ancak aradan geçen bir yılın sonunda, saldırıdan savunmaya geçmek zorunda kalan Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter, sahadaki yenilgilerini, kendi müttefiklerine karşı bir darbe girişiminde bulunarak gidermeye çalışmıştı.

Hafter milisleri bu dönemde başkentin sivil yerleşim bölgelerine yönelik intikam saldırılarını artırmıştı.

Öte yandan, Libya hükümeti, Fransa, Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır'ın da yer aldığı uluslararası bir konsorsiyum tarafından desteklenen Hafter'e bağlı milislere karşı son dönemde pek çok askeri başarı elde etmişti. Libya ordusu, başkentin batısından Tunus sınırına kadar uzanan 3 bin kilometrekarelik alanı Hafter milislerinden temizlemişti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
AB'den Libya'da ateşkes çağrısı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA