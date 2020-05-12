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'da cenaze töreninde bombalı saldırı! Çok sayıda kişi hayatını kaybetti

'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinin Hiva ilçesinde korucu komutanının cenaze töreninde düzenlenen bombalı saldırıda 24 kişi hayatını kaybetti. Nangarhar Valiliği Sözcüsü Ataullah Hogyani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hiva'daki korucu komutanı Şey Ekrem'in cenaze töreninde bombalı saldırı düzenlendiğini söyledi.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 12.5.2020 16:57 ABONE OL
Afganistan'da cenaze töreninde bombalı saldırı! Çok sayıda kişi hayatını kaybetti

Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinin Hiva ilçesinde korucu komutanının cenaze töreninde düzenlenen bombalı saldırıda 24 kişi hayatını kaybetti. Nangarhar Valiliği Sözcüsü Ataullah Hogyani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hiva'daki korucu komutanı Şey Ekrem'in cenaze töreninde bombalı saldırı düzenlendiğini söyledi.

Hogyani, saldırıda 24 kişinin yaşamını yitirdiğini, 68 kişinin yaralandığını belirtti.

Hayatını kaybedenler arasında Nangarhar İl Şura Vekili Lala Han'ın bulunduğu bilgisini paylaşan Hogyani, yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğunu kaydetti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

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Afganistan'da cenaze töreninde bombalı saldırı! Çok sayıda kişi hayatını kaybetti
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