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Amerika’da azalan ölüm sayıları Trump’ı sevindirdi

Giriş Tarihi: 12.5.2020 ABONE OL
Amerika’da azalan ölüm sayıları Trump’ı sevindirdi
ABD koronavirüs salgınında merkez üssü haline gelmişti ancak haftalar sonra önemli bir gelişme yaşandı. Ülke'de son 24 saatte salgında can kaybı binin altına inerek 751 olarak duyuruldu. Toplam can kaybı 80 bin 807'ye yükseldi. ABD Başkanı Donald Trump resmi twitter hesabından, "Koronavirüs sayıları bugün çok daha iyi gözüküyor, ülkenin her yerinde düşmüş durumda. Büyük gelişme kaydedildi" ifadelerini kullandı.
Öte yandan New Jersey eyaletinin Mountain Lakes şehrinde, tedavi ettiği hastalarından yeni tip koronavirüs kapan Türk doktor Halil Sina Zaim (69) tedavi gördüğü hastanede vefat etti. ABD'de bugüne kadar toplam 23 Türk vatandaşı Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.
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Amerika’da azalan ölüm sayıları Trump’ı sevindirdi
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