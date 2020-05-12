SON DAKİKA HABERİ: Corona virüs ile ilgili umutlandıran gelişme! Mucize ilaçla 3 günde iyileşti

Corona virüs ile ilgili dünyayı umutlandıran son dakika haberi: 30 yaşındaki genç doktorun, corona virüse yakalandıktan sonra durumu hızla ağırlaştı. Hastaneye kaldırılan ve solunum cihazına bağlanan genç kadının hayatta kalamayacağı düşünülüyordu. Ancak doktorlar tarafından denenmekte olan ilaçla, sadece üç günde iyileşti ve sağlığına kavuşarak taburcu oldu.

Nefes almak için mücadele eden, boğuluyormuş gibi hisseden Doktor Geraldine McGroarty, acil serviste cerrah olarak çalıştığı yerde, kendini Covid-19 nedeniyle yaşam mücadelesi verirken ve hayatta kalıp kalamayacağını merak ederek hastane yatağında buldu.

'40 DERECE ATEŞLE MÜCADELE EDERKEN BULDUM'

Başarılı doktor, geçen ay Londra'daki Royal Free Hospital'a kabul edildiği günü anlatırken, "Kendimi çok kötü ve çok zayıf bir şekilde, kontrol edilemeyen ve sürekli yükselen 40 derece ateşle mücadele ederken buldum" diyor.