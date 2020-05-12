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HABERİ: Corona virüs ile ilgili umutlandıran gelişme! Mucize ilaçla 3 günde iyileşti

Corona virüs salgının tüm dünya üzerinde etkilerini göstermeye devam ederken, umutlandıran haberleri geliyor. Londra’da başarılı bir doktor olan 30 yaşındaki Geraldine McGroarty, acil serviste cerrah olarak çalıştığı yerde kendini corona ile mücadele ederken buldu. Durumu hızla ağırlaşan genç doktor için yeni bir ilaç denendi. Ölmesine kesin gözüyle bakılan genç doktor bu ilaç ile hızla iyileşirken, korkunç günleri böyle anlattı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

Giriş Tarihi: 12.5.2020 11:12 Son Güncelleme: 12.5.2020 11:12 ABONE OL
SON DAKİKA HABERİ: Corona virüs ile ilgili umutlandıran gelişme! Mucize ilaçla 3 günde iyileşti

Corona virüs ile ilgili dünyayı umutlandıran haberi: 30 yaşındaki genç doktorun, corona virüse yakalandıktan sonra durumu hızla ağırlaştı. Hastaneye kaldırılan ve solunum cihazına bağlanan genç kadının hayatta kalamayacağı düşünülüyordu. Ancak doktorlar tarafından denenmekte olan ilaçla, sadece üç günde iyileşti ve sağlığına kavuşarak taburcu oldu.

Nefes almak için mücadele eden, boğuluyormuş gibi hisseden Doktor Geraldine McGroarty, acil serviste cerrah olarak çalıştığı yerde, kendini Covid-19 nedeniyle yaşam mücadelesi verirken ve hayatta kalıp kalamayacağını merak ederek hastane yatağında buldu.

'40 DERECE ATEŞLE MÜCADELE EDERKEN BULDUM'

Başarılı doktor, geçen ay Londra'daki Royal Free Hospital'a kabul edildiği günü anlatırken, "Kendimi çok kötü ve çok zayıf bir şekilde, kontrol edilemeyen ve sürekli yükselen 40 derece ateşle mücadele ederken buldum" diyor.

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SON DAKİKA HABERİ: Corona virüs ile ilgili umutlandıran gelişme! Mucize ilaçla 3 günde iyileşti
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