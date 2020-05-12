İtalyan basını Başkan Erdoğan'a övgüler yağdırdı

Kenya'nın Chakama bölgesinde Kasım 2018'de kaçırılıp Somali'ye götürülen 25 yaşındaki İtalyan vatandaşı Silvia Constanzo Romano, İtalya'nın ricası doğrultusunda iş birliği yaparak bölgesel etkisini kullanan Türkiye sayesinde kurtarılarak, vatanına gönderildi.

İTALYA, MİT'E YARDIM ÇAĞRISINDA BULUNDU

İtalyan makamların, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı'na (MİT) bulunduğu talebin ardından hızlıca aksiyona geçen Türkiye, MİT'in bölgedeki teknik imkanlarını da seferber ederek özgün istihbari metotlar üzerinden çalıştı.





Somali ve İtalya'nın ilgili birimleriyle yürütülen koordineli çalışma neticesinde sağ kurtarılan Romano'nun, İtalyan makamlarına teslim edilmesi sağlandı.

"OPERASYONDA TÜRKİYE ETKİSİ"

Bu başarılı kurtarma operasyonunun ardından İtalyan basınında, Türkiye'nin yardımı ve etkisi konuşulmaya başlandı.

Ülkenin tüm medya kaynaklarında geniş yankı bulan haberde, Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik övgü ve takdir dolu ifadeler kullanıldı.

Ülkenin ses getiren gazetelerinden olan La Repubblica, Romano'nun Türk- İtalyan iş birliğiyle yürütülen operasyon sonucunda kurtarıldığını vurguladı ve Türkiye'nin bölgedeki etkisine dikkat çekti.

"BAŞARIYI ERDOĞAN'IN DİPLOMASİSİNE BORÇLUYUZ"

Corriere Nazionale ve daha birçok yayın organı, Türkiye'nin başarılı iş birliği ve MİT'in çabalarını öne çıkarırken ayrıntılı bir analiz de Insideover'dan geldi.

Kurtarma operasyonunun tamamının Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye sayesinde gerçekleştiğine dikkat çeken Insideover, "Silvia'nın özgür kalmasında Erdoğan gölgesi" başlıklı analizinde, kurtarma operasyonun başarısının altında yatan en büyük nedenlerden birinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, bölgede yıllardır sürdürdüğü başarılı diploması olduğunu vurguladı.

"OSMANLI RUHUNU TAŞIYAN TEK LİDER"

Türk istihbaratının katkısının hiçbir çekilde göz ardı edilemeyeceğine dikkat çeken analiz, Türkiye'nin bölgede Osmanlı İmparatorluğu'ndan bu yana sahip olduğu ilişkilere dikkat çekti.

Osmanlı'nın bölgede kurduğu gücün, iş birliğinin ve bölgede hakim olduğu kültürel arka planın katkıları da vurgulandı.

Kurtarma operasyonundan "Erdoğan'ın zaferi" olarak bahseden Insideover, Cumhurbaşkanı Erdoğan için "Afrika dünyasındaki ilişkilerini nasıl koruyup güçlendireceğini bilen, Osmanlı ruhunu taşıyıp canlandıran, usta bir diplomasi örneği sergileyen tek lider." ifadelerini kullandı.

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