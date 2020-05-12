Son dakika! Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro coronavirüsü hafife almaya devam ediyor! Vaka sayısı umrunda değil!

Koronavirüs salgını dünyayı kasıp kavururken, bazı liderler virüs gerçeğini görmezden geliyor. O isimlerin başında Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro geliyor. Bolsonaro, virüs sürecinin başından itibaren yaptığı hamleler ve açıklamalarla dünyanın gündmeinde hiç düşmedi. Bolsonaro, virüse karşı önlem alınmasını reddetti, virüsü, 'Küçük bir grip' ifadeleri ile tanımladı. Bolsonaro, sosyal mesafe çağrılarında bulunan Sağlık Bakanı Mandetta'yı görevinden alarak tepki çekerken, önlemlerin kaldırılması için valilik önünde toplanan 600 protestocuya maskesiz yaptığı konuşma ile destek verdi.

HALKIN PROTESTOLARI UMRUNDA DEĞİL

Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, dünyanın birçok ülkesinden tepki alırken, ülkesinde de kararları nedeniyle tencere ve tavalarla protesto edildi. Ancak Bolsonaro dışarıdan gelen eleştirilere kulaklarını tıkarken, içerideki protestoları da görmezden geldi. Her seferinde ekonomiyi savunan Bolsonaro, toplumsal bağışıklığı savunuyor.

ÜLKEDE ÖLÜ SAYISI 12 BİNE DAYANDI, BOLSONARO GEVŞEMELERİ SÜRDÜRÜYOR

Alınan her tedbirden rahatsız olan Bolsonaro, mevcut olarak uygulanan tedbirleri de gevşetmenin yollarını arıyor. Reuters'te yer alan habere göre; Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro şimdi de spor salonlarını açma kararı aldı. Sosyal mesafeye uyulması pek mümkün olmayan, hijyen problemlerinin yaşanması olası olan salonların açılmasının vaka sayısını artıracağı biliniyor.

"EKONOMİ OLMADAN HAYAT YOK"

Bolsonaro, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Yaşam sorunu işlere paralel olarak ele alınmalı. Ekonomi olmadan hayat yok, doktor yok, hastane gereçleri yok" ifadelerini kullandı.

DAHA FAZLA KURULUŞUN AÇIK KALMASI KARARININ ARDINDAN 5.632 YENİ VAKA

Sağlık Bakanlığı, Bolsonaro'nun daha fazla kuruluşun açık kalmasına izin veren son kararının ardından dün ülkede 5 bin 632 yeni corona virüs vakası ve 396 ölüm olduğunu açıkladı.

Bolsonaro ilk olarak eczaneler ve marketler gibi işletmelerin açılmasının gerekli olduğuna karar verdikten sonra, listeyi piyango ve kiliseleri içerecek şekilde genişletti.

TOPLAM VAKA SAYISI 170 BİNE DAYANDI

Brezilya'da şu ana kadar toplam 168 bin 331 corona vakası görülürken, 11 bin 519 kişi hayatını kaybetti.

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