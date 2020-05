ABD’de 137 bin ölüm bekleniyor

Kovid-19 salgınına karşı birçok ülke kısıtlamaları kaldırmaya devam ederken virüsün yayılması sürüyor. Son verilere göre dünyada vaka sayısı 4 milyon 326 bin 386'ya ölümler 291 bin 818'e iyileşenlerin sayısı ise 1 milyon 571 bin 333'e ulaştı.Kovid-19'dan dolayı ölenlerin sayısı 83 bini geçti. Ancak bu sayının Ağustos ayında 137 bini bulacağı belirtiliyor. Beyaz Saray'da maske takma zorunluluğu getirilirken iki eyalet dışında bu hafta sonundan itibaren yasaklar kısmen kaldırılacak.Ölü sayısı 32 bin 692'ye ulaştı. Avrupa'da can kaybının en yüksek olduğu ülke konumundaki İngiltere'de okullar 15 kişilik sınıflarla ders başı yapacak.Tüm camiler 3 günlüğüne açılırkın okullar ise 16 Mayıs'ta ders başı yapacak. Can kaybı son 24 saatte 48 artarak 6 bin 733'e yükseldi.Yeni vakalar yeniden 1000'lere yaklaştı.Bir Covid-19 hastası koronavirüsü 533 kişiye bulaştırdı.Son 24 saatte 4,213 vaka ile en yüksek orana ulaşılan ülkede tren seferleri yeniden başlıyor.45 yaş altındakilerin işe dönmesine izin çıktı.Yurtdışından gelen herkese 15 gün zorunlu karantina başlıyor. Kayıplar 176 artışla 26 bin 920'ye ulaştı.Ülkenin Yeni Güney Galler (NSW) eyaletinde salgının ortaya çıkışından beri son 24 saatte ilk kez yeni vakaya rastlanmadı.Koronavirüse karşı plazma tedavisi araştırması sonucu ölümler yüzde 15'ten yüzde 6'ya indi. Ölü sayısı son 24 saatte 172 artarak 30 bin 911'e yükseldi.Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bugüne kadar yurt dışında 507 Türk vatandaşının vefat ettiğini 400'den fazlasının cenazesinin Türkiye'ye getirildiğini açıkladı232 binden fazla kanıtlanmış Kovid vakası ile dünyada ABD'nin ardından en fazla vaka bildiren ülke olan Rusya'da son 24 saatte 10 bin 899 vaka tespit edildi. Ülkede can kaybı 2 bin 116'ya çıktı.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'un koronavirüs testi pozitif sonuçlandı.Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (COVID-19) tespit edilen kişi sayısı 66 bin 373'e çıkarken, virüs kaynaklı en çok ölüm Mısır'da oldu.Güney Kore ve Almanya'da artan vakaları hatırlatan Dünya Sağlık Örgütü, normalleşme sürecinde olağanüstü dikkat istedi.