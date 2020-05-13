Asya’da ikinci dalga alarmı

Yeni tip koronavirüs olan Kovid-19'un ilk merkezi olan Asya'daki son gelişmeler endişe ile takip ediliyor. Salgının başladığı yer olan ve hayatın normale dönmeye başladığı Çin'in Vuhan kentinde nisan ayından bu yana ilk kez yine virüs kümesi ortaya çıktı. Kentte her ne kadar son 24 saat içinde yeni Kovid-19 vakası bildirilmese de pazar ve pazartesi günleri yeniden kent dışı kaynaklı olmayan vakalar görüldü. Bunun üzerine Pekin yönetimi 11 milyon nüfuslu Vuhan kentindeki herkese antikor ölçümü için nükleik asit testi yapma kararı aldı. 10 gün sürecek testlerin ardından kentte Kovid- 19'a karşı oluşan bağışıklık oranı saptanacak.Çin'de yakından takip edilen bir diğer kent yaklaşık 1 milyon nüfuslu ülkenin kuzeydoğusundaki Şulan kenti. Alarm verilen kentte yerel virüs kümesi ortaya çıktı.Kaynağın kurutemizlemecide çalışan 45 yaşındaki bir kadının olduğu belirlendi. Çin merkezli Global Times gazetesine göre kadının virüsü çamaşırlardan kaptığı düşünülüyor. İsmi açıklanmayan kadının çalıştığı yer Rusya'dan gelenlerin çamaşırlarını yıkamış. Şimdi kadındaki virüsün genomunun Rusya'daki versiyon ile aynı olup olmadığına bakılıyor. Dikkatleri Asya'ya çeviren diğer gelişme de Güney Kore'de yaşandı.Koronavirüsle mücadelede genelde övgü toplayan Güney Kore'de bir gece kulübünden çıktığı düşünülen vakalarda artış görülüyor. Yonhap haber ajansının haberine göre 20li yaşlarda bir erkek, Covid-19 testi pozitif çıkmadan önce 1 Mayıs'ta Seul'de bir gece kulübüne gitti.Aynı gece orada olan 101 kişide koronavirüs görüldü. Nisan ortasından bu yana ülkede görülen günlük vaka sayısı 15'e düşmüştü.