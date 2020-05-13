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,Koronavirüsün akıl sağlığına etkileri konusunda uyardı

Birleşmiş Milletler () Genel Sekreteri Antonio Guterres, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) insan sağlığını sadece fiziksel değil, psikolojik olarak da etkilediğini belirterek, hükümetlere salgınla mücadelede akıl sağlığı hizmetlerini artırmaları ve finanse etmeleri çağrısında bulundu.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 14.5.2020 06:43 Son Güncelleme: 14.5.2020 07:30 ABONE OL
BM,Koronavirüsün akıl sağlığına etkileri konusunda uyardı

Guterres, yayımladığı video mesajında, yakınlarını ve işini kaybetme, karantina ve hareket kısıtlılığı ile gelecek endişesi gibi nedenlerin akıl sağlığını etkileyebileceğine dikkati çekti.

Kovid-19 salgınının stresi artırdığını ve özellikle ön saflardaki sağlık çalışanları, yaşlılar, sağlık problemleri olanlar, kriz ve savaş bölgelerinde yaşayanları daha fazla etkilediğini kaydeden Guterres, salgın kontrol altına alınsa dahi acı, endişe ve depresyonun bireyleri ve toplumları etkilemeye devam edeceğini söyledi.

AKIL SAĞLIĞI HİZMETLERİ ARTIRILMALI

''Hükümetlere salgınla mücadelede akıl sağlığı hizmetlerini artırma ve finanse etme'' çağrısında bulunan Guterres, akıl sağlığı hizmetlerine daha fazla yatırım yapılması ve evresel sağlık sigortası kapsamına alınması gerektiğini vurguladı.

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BM,Koronavirüsün akıl sağlığına etkileri konusunda uyardı
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