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Çocukların en büyük eğlencesine ırkçı veto

FURKAN HAYKIR FURKAN HAYKIR Dünya
Giriş Tarihi: 13.5.2020 ABONE OL
Çocukların en büyük eğlencesine ırkçı veto
Yunanistan, sınırda bulunan Soufli Belediyesi çocuk parklarına yerleştirilecek Türkiye menşeili bir oyun aletini kabul etmedi. Geçtiğimiz dönemde şehirdeki 12 çocuk parkına ekipman temin edilmesi için yapılan sözleşme ırkçı belediye yönetiminin engeline takıldı. Parklara yerleştirilecek oyun aletlerini inceleyen belediye yönetimi, bir oyun aletini Türkiye menşeili olmasından dolayı kabul etmedi. Yönetim, yüklenici firmadan oyuncağın başka bir ülkeden alınmasını talep ederek, sözleşmenin değiştirilmesini istedi. Batı Trakya Türklerine ve Türkiye'ye yönelik ırkçı güdülerle hareket eden belediye yönetimi kayda aldığı raporda, Türkiye ile ekonomik alışverişte bulunmak istemediklerini belirtti.
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Çocukların en büyük eğlencesine ırkçı veto
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