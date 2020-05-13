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Ordu Sözcüsü İran savaş gemisinin ülke donanması tarafından vurulduğu iddiasını yalanladı

Ordu Sözcüsü Şahin Takihani, Basra Körfezi yakınlarındaki deniz tatbikatı sırasında İran'a ait Konarek savaş gemisinin ülke donanması tarafından vurulduğu iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyledi.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 13.5.2020 11:15 Son Güncelleme: 13.5.2020 11:15 ABONE OL
İran Ordu Sözcüsü İran savaş gemisinin ülke donanması tarafından vurulduğu iddiasını yalanladı

İran Ordu Sözcüsü Şahin Takihani, Basra Körfezi yakınlarındaki deniz tatbikatı sırasında İran'a ait Konarek savaş gemisinin ülke donanması tarafından vurulduğu iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyledi.

İran ordusuna ait internet sitesi "aja.ir"e konuşan Takihani, Konarek savaş gemisinin İran donanmasına ait fırkateyn tarafından vurulduğu iddialarını yalanlayarak, "Bu ve buna benzer sözlerin olayla hiç alakası yok. Ülkedeki yerel basınımız, bu tür şayialara teveccüh etmemelidir." ifadelerini kullandı.

TÜM YÖNLERİ İLE ARAŞTIRILIYOR

Olayın bir kaza olduğuna işaret eden Takihani, tatbikat kazasının tüm yönleriyle araştırıldığını belirtti.

İran medyası, 10 Mayıs Pazar günü İran donanmasının, Basra Körfezi'nde tatbikat sırasında ülkeye ait bir savaş gemisini yanlışlıkla vurduğunu ve onlarca kişinin öldüğünü duyurmuştu. İran ordusu tarafından pazartesi günü yapılan açıklamada, olayın Konarek savaş gemisinin destek fırkateyninden kaynaklı bir kaza olduğu, 19 kişinin hayatını kaybettiği ve 15 kişinin yaralandığı bildirilmiş ancak söz konusu kazanın içeriğine ilişkin ayrıntı paylaşılmamıştı.

SON DAKİKA... İran donanmasının yanlışlıkla hedef aldığı gemide bilanço: 19 ölü, 15 yaralı

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İran Ordu Sözcüsü İran savaş gemisinin ülke donanması tarafından vurulduğu iddiasını yalanladı
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