Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri İsrail'de pandemi hastanesinde kanlı kavga! Saldırgan öldürüldü

'de pandemi hastanesinde kanlı kavga! Saldırgan öldürüldü

Corona virüs salgını nedeniyl karantina uygulanan 'de maskesiz bir şekilde hastaneye girmek isteyen adama izin vermeyen güvenlik görevlisine bıçakla saldırdı. Saldırının ardından uyarılmasına rağmen elindeki bıçağı bırakmayan adam, güvenlik güçlerince etkisiz hale getirildi. Saldırganın öldürüldüğü olayda, saldırı esnasında yaralanan güvenlik görevlilerinden 2'si hafif yaralı şekilde tedaviye alındı.

DHA Dünya
Giriş Tarihi: 13.5.2020 16:15 Son Güncelleme: 13.5.2020 16:16 ABONE OL
İsrail'de pandemi hastanesinde kanlı kavga! Saldırgan öldürüldü

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle karantina uygulanan İsrail'de, kimliği bilinmeyen bir kişi, Sheba Hastanesi güvenlik görevlisine bıçakla saldırdı.

İsrail'in başkenti Tel Aviv kentindeki Tel Hashomer'de bulunan şehrin en büyük hastanesi Sheba Tıp Merkezi önünde, kimliği bilinmeyen bir kişi, maskesiz hastaneye girmek istedi. Maske olmadan girilmez uyarısını dinlemeyen kimliği belirsiz kişi, güvenlik görevlisine bıçakla saldırdı. Saldırının ardından uyarılmasına rağmen elindeki bıçağı bırakmayan adam, güvenlik güçlerince etkisiz hale getirildi. Saldırganın öldürüldüğü olayda, saldırı esnasında yaralanan güvenlik görevlilerinden 2'si hafif yaralı şekilde tedaviye alındı. Saldırgana ait olduğu düşünülen olay yerindeki aracı inceleyen polis, Sheba Tıp Merkezi'nin girişindeki bıçaklamanın terör ile ilgili olmadığını bildirdi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
İsrail'de pandemi hastanesinde kanlı kavga! Saldırgan öldürüldü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA