Japonya’da koronadan ölenlerin sayısı 700'ü aştı

Bugün 10'u başkent Tokyo'da olmak üzere Japonya genelinde doğrulanan 55 yeni korona virüs vakası ülkedeki toplam vaka sayısını 16 bin 815'e taşıdı.

YENİ VAKA SAYISINDA DÜŞÜŞ

Karantina gemisi Diamond Princess'in yolcu ve mürettebatından enfekte olan 712 kişi dışında, Japonya'nın farklı eyaletlerinden 16 bin 103 vaka kayda geçti.

TOKYO'DA 5 BİNE YAKLAŞTI

Salgından en fazla etkilenen bölge olan Tokyo'daki yeni vaka sayısı 8 gün boyunca 40'ın altında kalırken, dev metropolde toplam bilanço 4 bin 997 oldu. Osaka'da bin 762 kişiye korona virüs bulaştığını açıklayan yetkililer, Kanagawa'da ise bin 201 kişinin enfekte olduğunu doğruladı. Hokkaido'da 983 vakaya rastlanırken, diğer vakalar ülke genelindeki farklı eyaletlerden bildirildi.