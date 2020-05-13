Korona gölgesinde Dünya Hemşireler Günü

Dünyanın koronavirüs salgınıyla boğuştuğu döneme rastlayan Dünya Hemşireler Günü'nün bu yılki teması "Hemşireler: Liderlik edecek bir ses - Sağlık için dünyaya bakım yapmak" olarak belirledi. Uluslararası Hemşireler Konseyi (ICN) yaptığı açıklamada, "Hemşireler ve Covid-19'a karşı ön cephede mücadele eden diğer sağlık çalışanları, artan tıbbi risklerin ortasında ve bazı yerlerde uğradıkları dışlama, taciz ve saldırıya rağmen hayat kurtarıcı çabaları ve kişisel fedakârlıklarıyla tanınmayı ve takdir edilmeyi hak ediyor" ifadelerini kullandı.Florence Nightingale'in doğum günü olan 12 Mayıs'ı 1974'de kabul edilen Dünya Hemşireler Günü bu yıl korona salgını nedeniyle başka bir anlam kazandı. Kırım'dan sonra İstanbul'a gelen Nightingale Üsküdar'daki Selimiye Kışlası'ndaki zor ama öğretici koşullarda çalıştı. Burada öğrendiklerini İngiltere'ye dönüşünde uygulamaya başladı.