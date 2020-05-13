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Kovid-19 semptomları gösteren ABD'nin Büyükelçisi, Pompeo ile görüşmeyecek

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi negatif çıkmasına rağmen bazı semptomlar gösteren ABD'nin Büyükelçisi David Friedman, İsrail'e gelen ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüşmeyecek.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 13.5.2020 11:30 ABONE OL
Kovid-19 semptomları gösteren ABD'nin İsrail Büyükelçisi, Pompeo ile görüşmeyecek

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi negatif çıkmasına rağmen bazı semptomlar gösteren ABD'nin İsrail Büyükelçisi David Friedman, İsrail'e gelen ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüşmeyecek.

Yerel basında yer alan haberlerde, bazı semptomlar göstermesinin üzerine Büyükelçi Friedman'a Kovid-19 testi yapıldığı belirtildi.

Yapılan test sonucu negatif çıksa da Friedman'ın kendisini iyi hissetmediği, bu nedenle de bir günlük resmi ziyaret için İsrail'e gelen ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ile görüşmeyeceği ifade edildi.

Büyükelçi Friedman'ın bu sabah İsrail'e gelen Pompeo'yu karşılan yetkililer arasında yer almaması dikkati çekmişti.

Pompeo, Kovid-19'la mücadele, İran, işgal altında bulunan Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ürdün Vadisi'nin "İsrail'e ilhakı" meselelerini görüşmek üzere İsrail'e gelmişti.

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Kovid-19 semptomları gösteren ABD'nin İsrail Büyükelçisi, Pompeo ile görüşmeyecek
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