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Kremlin Sözcüsü Peskov’un eşinden corona virüs açıklaması! Peskov'un Putin ile görüşmeleri...

Devlet Başkanı 'in basın sözcüsü ve ona en yakın isim olan 'un dün corona virüs testinin pozitif çıktığı ve hastanede tedavi gördüğü bilgisi gelmişti. Peskov'un eşi 'da corona virüs nedeniyle hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Rus medyasında yer alan haberlerre göre; Navka, eşi Peskov'un virüsü işten getirdiğini dile getirirken Putin ile Pesov'un görüşmelerinin bir aydır internet üzerinden gerçekleştirdiğini belirtti.

DHA Dünya
Giriş Tarihi: 13.5.2020 12:02 ABONE OL
Kremlin Sözcüsü Peskov’un eşinden corona virüs açıklaması! Peskov'un Putin ile görüşmeleri...

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in basın sözcüsü Dmitriy Peskov, dün koronavirüse (Covid-19) yakalandığını ve tedavi gördüğünü açıklamıştı. Peskov'un eşi Tatyana Navka'nın da koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in basın sözcüsü ve ona en yakın isimlerden olan Dmitriy Peskov, dün koronavirüse yakalandığını ve tedavi gördüğünü açıkladı. Peskov'un ardından eşi ve eski buz pateni şampiyonu Tatyana Navka'nın da virüs nedeniyle hastaneye kaldırıldığı ve karantina altına alındığı öğrenildi.

'EŞİM VİRÜSÜ İŞTEN GETİRDİ'

Rus medyasındaki haberde, Navka'nın hastalığı hafif geçirdiğini eşi Peskov'un daha ağır geçirdiğini ifade ettiği bildirildi. Navka, çocuklarıyla birlikte sıkı karantina uyguladıklarını, eşi Peskov'un virüsü Kremlin'nden getirdiği sonucuna vardığını ifade etti.

'PUTİN İLE BİR AYDIR TEMASIMIZ YOK'

Ayrıca Peskov'un, uzun süredir Putin ile görüşmeleri internet üzerinden gerçekleştirdiği, "Bir aydan uzun süredir temasımız olmadı" ifadelerini kullandığı belirtildi.

Son Dakika: Rusya'dan korkutan haber! Putin'in basın sözcüsü Dmitriy Peskov corona virüse yakalandı İletişim Başkanı Altun'dan, Kremlin Sözcüsü Peskov'a geçmiş olsun mesajı

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Kremlin Sözcüsü Peskov’un eşinden corona virüs açıklaması! Peskov'un Putin ile görüşmeleri...
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