Peru ve Ekvador'da Kovid-19 kaynaklı ölümler artıyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı Güney Amerika ülkeleri Peru'da 2 bin 169'a, Ekvador'da ise 2 bin 334'e yükseldi.

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 112 kişi yaşamını yitirdi. Böylece ülke genelinde Kovid-19 kaynaklı ölüm sayısı 2 bin 169'a, toplam vaka sayısı ise 4 bin 247 artarak 76 bin 306'ya ulaştı.

Ülkede iyileşenlerin sayısı ise 1000 artarak 24 bin 324 oldu.

EKVADOR'DA ÖLÜ SAYISI 2 BİN 334'E YÜKSELDİ

Ekvador'da da ulusal basında çıkan haberlere göre, Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 7 artarak 2 bin 334'e, vaka sayısı da 67 artarak 30 bin 486'ya çıktı.

Sağlığına kavuşanların sayısı 3 bin 433'e ulaştı.