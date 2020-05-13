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Koca'dan "" vurgusu

Fahrettin Koca, ", salgına karşı yeni hayat tarzıdır. Özü, hep birlikte tedbirdir." ifadesini kullandı.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 13.5.2020 22:28 Son Güncelleme: 13.5.2020 22:35 ABONE OL
Sağlık Bakanı Koca'dan Kontrollü Sosyal Hayat vurgusu

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, koronavirüsle mücadele "Kontrollü Sosyal Hayat" ifadeleri üzerinde durdu. Maske ve sosyal mesafenin yeni hayat tarzının iki önemli şartı olduğunu vurgulayan Bakan Koca, şunları kaydetti:

"Kontrollü Sosyal Hayat, salgına karşı yeni hayat tarzıdır. Özü, hep birlikte tedbirdir. Pazar yerinden toplu taşımaya, AVM'den iş yerine, sınıftan sokağa, amacı birlikte olduğumuz tüm alanlarda Koronavirüs riskini hepimiz için azalmaktır. Bir koşulu var: Maske + Sosyal Mesafe."

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Sağlık Bakanı Koca'dan "Kontrollü Sosyal Hayat" vurgusu
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