Saldırı hazırlığındaki Darbeci Hafter milislerine hava harekatı!

Libya ordusuna bağlı hava unsurları, başkent Trablus'un güneyinde saldırı hazırlığında olan, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milisleri taşıyan iki kamyonu vurdu.

Ordu Sözcüsü Yarbay Muhammed Kununu, yaptığı yazılı açıklamada, hava unsurlarının düzenlediği harekatta, Trablus'un yaklaşık 180 kilometre güneyindeki Vadi Mersit bölgesinde saldırı hazırlığındaki Hafter milislerini taşıyan iki kamyonun vurulduğunu belirtti.

Açıklamada harekata ilişkin başka detay verilmedi.

3 BİN KİLOMETRELİK ALAN TEMİZLENDİ

Libya ordusu 25 Mart'ta "Barış Fırtınası" operasyonunu başlatmış, 13 Nisan'da da Trablus'un batısındaki 7 belde ve bir şehri Hafter milislerinden geri alarak, başkentten Tunus sınırına kadar uzanan sahil şeridinde 3 bin kilometrekarelik alanı milislerden temizlemişti.

Hafter milisleri, sahada yaşadığı kayıpların ardından Trablus'un sivil yerleşim bölgelerine saldırılar düzenlemişti. Hafter milislerinin, yüzlerce roketle başkente düzenlediği onlarca saldırıda mayıs ayı başından bu yana 20'den fazla sivil ölmüş onlarcası yaralanmıştı. Bu saldırılarda, havalimanı, liman, yakıt depoları gibi kritik altyapı noktalarının yanı sıra Türk ve İtalyan büyükelçilikleri yerleşkeleri çevresi de hedef alınmıştı.

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