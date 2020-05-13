Son dakika: Bilim Kurulu'ndan kritik toplantı! Bakan Koca yeni tavsiye kararlarını açıklayacak...

Koronavirüs Bilim Kurulu, 'Kontrollü Sosyal Hayat' sloganı ile başlayan ikinci dönemi masaya yatırmak üzere toplanıyor. Videokonferans yolu ile saat 15.00'te başlayacak toplantıya Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlık edecek. Koca, değerlendirmelerin ardından saat 17.00'de kameralar karşısına geçerek halkı bilgilendirecek.

SAĞLIK BAKANI KOCA YENİ TAVSİYE KARARLARI AÇIKLAYABİLİR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 17.00'deki toplantıda Bilim Kurulu'nun yeni tavsiye kararlarını açıklayacak. Kurul, koronavirüsle mücadelede uyulması gereken kuralları ve riskleri azaltmak için yapılması gerekenleri belirleyecek.

SORULARI DA YANITLAYACAK

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, genel bir değerlendirmenin ardından, basın mensuplarının sorularını da yanıtlayacak. Koca'nın normalleşme takvimine ilişkin görüşleri merak ediliyor.