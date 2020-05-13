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: 'ndan kritik toplantı! Bakan Koca yeni tavsiye kararlarını açıklayacak...

Koronavirüs , başkanlığında videokonferans yolu ile görüşecek. 15.00'te başlayacak kritik toplantıda, 'yeni normal' olarak adlandırılan döneme ilişkin tavsiye kararları alınacak. Bakan Koca ve Bilim Kurulu'nun kritik toplantısında sokaklardaki son görüntüler de masaya yatırılacak. Koca, toplantının ardından 17.00'de kameralar karşısına geçecek.

Giriş Tarihi: 13.5.2020 10:03 ABONE OL
Son dakika: Bilim Kurulu'ndan kritik toplantı! Bakan Koca yeni tavsiye kararlarını açıklayacak...

Koronavirüs Bilim Kurulu, 'Kontrollü Sosyal Hayat' sloganı ile başlayan ikinci dönemi masaya yatırmak üzere toplanıyor. Videokonferans yolu ile saat 15.00'te başlayacak toplantıya Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlık edecek. Koca, değerlendirmelerin ardından saat 17.00'de kameralar karşısına geçerek halkı bilgilendirecek.

SAĞLIK BAKANI KOCA YENİ TAVSİYE KARARLARI AÇIKLAYABİLİR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 17.00'deki toplantıda Bilim Kurulu'nun yeni tavsiye kararlarını açıklayacak. Kurul, koronavirüsle mücadelede uyulması gereken kuralları ve riskleri azaltmak için yapılması gerekenleri belirleyecek.

SORULARI DA YANITLAYACAK

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, genel bir değerlendirmenin ardından, basın mensuplarının sorularını da yanıtlayacak. Koca'nın normalleşme takvimine ilişkin görüşleri merak ediliyor.

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Son dakika: Bilim Kurulu'ndan kritik toplantı! Bakan Koca yeni tavsiye kararlarını açıklayacak...
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