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Son dakika haberi: başa döndü | Corona virüs salgınında mı?

'İn Wuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla yayılan salgınında endişesi artıyor. Salgının neredeyse bitme noktasına geldiği Çin'den korkutan haber geldi. Edinilen son dakika haberine göre; 4 milyondan fazla nüfusu olan Çin'in Jilin kentinde sınırlar kapatıldı, askıya alındı.

DHA Dünya
Giriş Tarihi: 13.5.2020 14:55 Son Güncelleme: 13.5.2020 15:12 ABONE OL
Son dakika corona virüs haberi: Çin başa döndü | Corona virüs salgınında 2. dalga mı?

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgının ortaya çıktığı Çin'de ikinci dalga endişesi artıyor. Edinilen son dakika haberine göre; Jilin bölgesinde yer alan, 4 milyondan fazla nüfusuyla Jilin şehri koronavirüs (Covid-19) nedeniyle sınırlarını kapattırken, toplu taşımayı da askıya aldı.

ÇİN BAŞA DÖNDÜ

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgının ortaya çıktığı Çin başa dönerken, ülkede ikinci dalga endişeye yol açtı. Çin'in Jilin bölgesinde yer alan, 4 milyondan fazla nüfusuyla Jilin şehri koronavirüs (Covid-19) nedeniyle sınırlarını kapattırken, toplu taşımayı da askıya aldı.

EĞLENCE YERLERİ KAPALI, ECZANELER ATEŞ VE ANTİVİRAL İLAÇ SATIŞLARINI BİLDİRECEK

Jilin yerel yönetiminden yapılan açıklamada; Jilin'deki tüm sinemalar, kapalı spor salonları, internet kafeler ve diğer kapalı alandaki eğlence mekanlarının derhal kapatılması ve eczanelerin tüm ateş ve antiviral ilaç satışlarını bildirmesi gerektiği belirtildi.Yerel yönetim aynı zamanda, şehir sakinlerinin sadece, son 48 saat içinde Covid-19 için negatif test sonucu aldıklarını ve belirtilmemiş bir 'katı öz izolasyon' dönemi tamamladıklarını kanıtlayan bir rapor almaları durumunda şehirden ayrılmalarına izin verildiğini söyledi. Jilin ve Shulan şehri Çin'in, Rusya ve Kuzey Kore ile sınırları olan Jilin bölgesinde bulunuyor.

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Son dakika corona virüs haberi: Çin başa döndü | Corona virüs salgınında 2. dalga mı?
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