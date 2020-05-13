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Son dakika: Corona virüsü belirtileri nelerdir? Corona virüsü nasıl anlaşılır? Öksürük, nefes darlığı, ateş ve…

Son Dakika Haberi... COVID-19'a neden olan corona virüsünün hızla yayılması, dünya çapında krizlere neden oluyor. Corona virüsünün getirdiği sorunlarla başa çıkmaya çalışırken, corona virüsü belirtileri de insanlar tarafından çok sık araştırılıyor. Salgının korku yaratması nedeniyle dünya genelinde birçok insan psikolojik olarak da zarar görüyor. 'Corona virüsü olduğumu nasıl anlarım' ve 'Corona virüsü belirtileri nelerdir?' soruları en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Haberimizde, yeni tip corona virüsün neden olduğu KOVİD-19 belirtileri ile ilgili detaylara ulaşabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 13.5.2020 17:58 Son Güncelleme: 13.5.2020 18:15 ABONE OL
Son dakika: Corona virüsü belirtileri nelerdir? Corona virüsü nasıl anlaşılır? Öksürük, nefes darlığı, ateş ve…

Corona virüsü belirtileri çok önemli! Corona virüsü vaka sayısı dünya genelinde 4 milyonu aştı, ölüm haberleri ise her saat başı geliyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) bu hızla yayılan corona virüs salgınını pandemi ilan etti ve bugün birçok ülke teyit edilen vaka sayısındaki artışla boğuşuyor. Ülkeler vakalar ile boğuşurken, insanlar da bireysel olarak corona virüsüne karşı önlem almak için çabalıyor. Bu nedenle de corona virüsü belirtileri nelerdir sorusu, her gün milyonlarca insan tarafından uzmanlara soruluyor ve internette araştırılıyor. Peki, corona virüsü belirtileri nelerdir? İşte, KOVİD-19 semptomları ile ilgili her vatandaşın bilmesi gerekenler…

ABD'de Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), insanlara, koronavirüsün daha uzun süre etkisini göstermesi ve daha fazla yayılması durumunda günlük yaşamdaki aksamalara hazırlıklı olmalarını tavsiye etti.

Koku alma hissi kaybı COVID-19 belirtisi midir? Koku alma duyumu kaybedersem ne yapmalıyım?

İşte, sıkça sorulan bu sorunun yanıtı ve corona virüsü belirtileri...

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Son dakika: Corona virüsü belirtileri nelerdir? Corona virüsü nasıl anlaşılır? Öksürük, nefes darlığı, ateş ve…
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