Son dakika: Coronavirüs bir ülkeye daha sıçradı! İlk pozitif vaka...

Corona virüsü salgını bütün dünyayı etkisi altına alırken bir ülkede daha Covid-19 tespit edildiği açıklandı. Afrika'nın güneyindeki Lesotho, ilk Covid-19 vakasının tespit edildiğini duyurdu.

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ülkeye Güney Afrika ve Suudi Arabistan'dan giriş yapan turistlere 81 test yapıldığı belirtildi.

Bu gezginlerden birinin testinin sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.

Güncel verilere göre Kiribati, Marshall Adaları, Kuzey Kore, Nauru, Palau, Samoa, Solomon Adaları, Tonya, Türkmenistan, Tuvalu ve Vanuatu'da corona virüsü vakası tespit edilmedi.

Bugüne kadar coronavirüs vakası tespit edilmeyen ülkeler arasında yer alan Lesotho'da ilk pozitif vaka tespit edildi. Virüsün ülkeyi dolaşmaya gelen bir turistte tespit edildiği belirtildi.

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