Son dakika! Coronavirüse karşı sinek ilacı! Ülke ayağa kalktı...

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına ilişkin en çok etkilenen ülkelerin başında gelen İngiltere'de salgından korunmak için orduya dağıtılan sinek ilacı tepkiye neden oldu.

İngiltere'de koronavirüs salgınına karşı korunmak için başhekimin tavsiyesi üzerine orduya sinek ilacı dağıtılması ülkede tepkiye yol açtı. İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace'in spreyin kullanımını doğrulamasına ilişkin açıklaması, Ortak Savunma Parlamento Komitesi Başkanı Tobias Ellwood'un kendisine geçen ay spreyin kullanımı ile ilgili ayrıntıları soran yazdığı bir mektupta ortaya çıktı. Savunma Bakanı Wallace, "Daha zayıf Citriodiol sprey çözeltileri cilt üzerinde bir bariyer oluşturuyor ve mevcut salgına neden olan virüse benzer şekilde Sars virüsünün varyantlarına karşı bir bariyer sağladığı bulunmuştur" ifadelerini kullandı.

"BAŞHEKİM TAVSİYE ETTİ, ASKERE DAĞITTIK "

Wallace sözlerine şöyle devam etti: "Ürünü kullanan Silahlı Kuvvetler personelinin sayısını doğrulamak mümkün değil, ancak Savunma Bakanlığı, gerektiğinde personeline temin etme yetkisi verilen 10 Müşterek Askeri Komutanın her birine Citriodiol bazlı sprey temin etti. Bulaşıcı hastalık danışmanları, patoloji danışmanları ve halk sağlığı uzmanları da dahil olmak üzere konunun uzmanlarıyla görüştükten sonra, başhekim, Citriodiol'un bir zararı olmayacağını ve Covid-19'a maruz kalmaya karşı ek bir koruma olarak önlem amaçlı kullanılmasını tavsiye etti."

NORMALLEŞMEDE İLK ADIM BUGÜN

Hükümetin yol haritasına göre, bugün başlayan normalleşmenin ilk aşamasıyla artık insanların dışarıda daha fazla zaman geçirmesine izin verilecek.

Vatandaşlar parklarda güneşlenebilecek, piknik yapabilecek ve balık tutabilecek. Katı sosyal mesafe kurallarına uymaları ve aralarında 2 metre bırakmaları şartıyla başka bir hane üyesiyle görüşülebilecek.

Tenis kortları, golf kulüpleri ve basketbol sahaları dahil açık hava spor tesisleri yeniden açılacak. Bu yerlerde kişiler tek başlarına, hane halkı üyeleri ve sosyal mesafe kurallarına bağlı kalarak başka biriyle oyun oynayabilecek. Gün içinde istenildiği kadar dışarıda egzersiz yapılabilecek.

Ayrıca kırsal alanlara, milli parklara ve plajlara gidilebilecek, dışarıda vakit geçirmek şartıyla mesafe sınırı bulunmadan seyahat edilebilecek. Toplu taşıma araçlarından kaçınılması tavsiye edildiğinden bu gibi seyahatler ancak özel araçlarla yapılacak.

Evde çalışmaları mümkün olmayan inşaat veya fabrika işçileri gibi çalışanlar, iş yerlerinde güvenlik prosedürlerinin sağlanması şartıyla işbaşı yapabilecek.

Kovid-19 kaynaklı can kaybının 32 bini geçtiği İngiltere, ölüm sayısı bakımından dünyada ABD'den sonra ikinci, Avrupa'da ise birinci sırada bulunuyor.

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