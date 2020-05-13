Son dakika: Yazışmaları ele geçirilen Merkel'den Rusya'ya suçlama

Angela Merkel, Federal Mecliste milletvekillerinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ve diğer konulara ilişkin sorularına cevap verdi.

2015'te siber saldırı yapılarak Federal Meclisteki milletvekilerinin elektronik postlarındaki bilgilerin ele geçirilmesiyle ilgili bir soruya cevap veren Almanya Başbakanı, bu olayı "can sıkıcı" ve "çirkin" olarak nitelendirdi.

Merkel, Federal Başsavcılığın yaptığı araştırmada somut bir kişinin tespit edilmesini ve bu kişinin aranmasını memnuniyetle karşıladığını belirtti.

Rusya'nın bu olaya iştirak ettiği yönünde "güçlü kanıtlar" bulunduğunu ifade eden Merkel, "İyi araştırıldığına inandığım için bunları çok ciddiye alıyorum. Samimi olarak bunun bana acı verdiğini de söylemek istiyorum. Rusya hibrit harp stratejisine sahip. Bunu hesaba katmamız lazım. Bunu göz ardı edemeyiz." diye konuştu.

Bu stratejinin geçekleri çarpıtmayı da içerdiğini vurgulayan Merkel, "Bu tesadüf değildir, orada (Rusya'da) kullanılan bir stratejidir." değerlendirmesinde bulundu.

Merkel, bu tür olayların Rusya ile güvenilir iş birliğine zarar verdiğini ancak yine de Rusya ile iyi bir ilişki olması için çaba sarf edeceğini kaydetti.

Bu olayın sonuçları olup olmayacağına ilişkin bir soruya da Merkel, "Elbette, Rusya'ya karşı her zaman tedbir alma hakkımızı saklı tutuyoruz." cevabını verdi.

"CESARETLİ VE TETİKTE OLALIM"

Kovid-19 gelişmelerini de değerlendiren Merkel, virüse karşı halen bir aşı ve ilaç bulunmadığını, uzun bir süre bu salgınla yaşanacağını yineledi.

Kovid-19'un insanlara ciddi zararlar da verebileceğine işaret eden Merkel, "Cesaretli ve tetikte olalım." dedi

Merkel, son dönemde tedbirler alınarak virüsün yayılmasının yavaşlatıldığını ifade ederek, bunun yoğun kısıtlamalar altında devletin, ekonomi çevrelerinin ve halkın birlikte hareket etmesiyle başarıldığını anlattı.

Yeni vakaların sağlık sistemini zor duruma düşürmediğini, bulaşma zincirinin de takip edilebildiğini aktaran Merkel, "Başardığımızı tehlikeye atmayalım." uyarısında bulundu.

Almanya Başbakanı, alınan tedbirlerin gevşetilmesiyle yine de hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyma çağrısında bulundu.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında işçiler için kısa çalışma uygulamasının devreye konulduğunu ve gastronomi şirketleri için katma değer vergisinin düşürüldüğünü anımsatan Merkel, şu an için vergilerin yükseltilmesi veya yeni vergilerin getirilmesinin planlanmadığını kaydetti.

Merkel, bu krizin üstesinden gelinebileceğini belirterek, "Ancak ben bunu (krizi) kimse hissetmeyecek demiyorum." değerlendirmesinde bulundu

Son dönemde mezbahalarda ve et üreten şirketlerde ortaya çıkan Kovid-19 vakalarına da değinen Merkel, çalışanların koşullarında ciddi eksikliklerin bulunduğunu, hükümetin bu tür yerler için düzenlemeler yapacağını aktardı.

Alman basınında geçen hafta çıkan haberlerde, "Scaramouche" kod adını kullanan Dimitri Sergeyeviç Badin adlı bilgisayar korsanının 2015'te Federal Meclisin bilgisayar sistemine saldırdığı, bu saldırıda Merkel ve başka milletvekillerinin elektronik postlarından belgeler kopyaladığı ifade edilmişti.

Merkel'in bilgisayarından 16 GB'lık belge kopyalandığı, ele geçirilen e-postalarda 2012-2015 yıllarındaki yazışmaların bulunduğu belirtilmişti.

Federal Başsavcılığın konuya ilişkin soruşturma yaptığı aktarılmıştı.

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