Sudan’daki şiddet olaylarında 26 kişi hayatını kaybetti

Sudan resmi haber ajansı SUNA'nın haberine göre, Sudan Genelkurmay Başkanlığından bir heyet, birkaç gündür şiddet olaylarının yaşandığı Güney Kurdufan eyaletinin Kadukli kentinde incelemelerde bulundu.

Genelkurmay Başkan Yardımcısı Korgeneral Abdullah Beşir Ahmed Sadık, burada yaptığı açıklamada, olayların sorumlularının yakalanması ve meydana gelen zararın tespiti için bir komisyon kurulması çağrısında bulundu.

Olayların kesinlikle kabile çatışmasından kaynaklanmadığını, pazartesi günü hayvan hırsızlığı sebebiyle başlayan bireysel vakalar olduğunu vurgulayan Sadık, iki taraftan 26 kişinin öldüğünü, 19 kişinin de yaralandığını belirtti.

Güney Kurdufan Güvenlik Komitesi, Kadukli kentinde can kaybı ve yaralanmaların yaşandığı şiddet olayları nedeniyle dün 3 günlük sokağa çıkma yasağı kararı almıştı.

Güney Kurdufan yerel hükümeti Genel Sekreteri Musa Cebr Mahmud da dün yaptığı açıklamada, Kadukli şehir pazarı ve bazı mahallelerde meydana gelen çatışmaların yasa dışı bazı gruplarca çıkartıldığını, olayların kabile ya da etnik anlaşmazlıkla ilgisi olmadığını belirtmişti.