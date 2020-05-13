Türkiye dünyaya kucak açmaya devam ediyor

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'ın talimatlarıyla Kızılay tarafından hazırlanan ve COVID19 ile mücadelede kullanılacak tıbbi yardım malzemelerini Kuzey Makedonya Cumhuriyeti ve Arnavutluk'a ulaştıracak TSK'ya ait uçağımız Ankara Etimesgut Havaalanı'ndan havalandı" bilgisini paylaştı.Uçakta, Kuzey Makedonya için 75 bin cerrahi maske, 10 bin nitril eldiven, 10 bin koruyucu tulum, 2 bin koruyucu gözlük, 2 bin N149 maske; Arnavutluk için 75 bin cerrahi maske, 4 bin nitril eldiven, 2 bin tulum ve 2 bin koruyucu gözlük yer aldı.Öte yandan Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Peru'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında Tumbes Bölge Hastanesi'ne tıbbi malzeme desteğinde bulundu. Tıbbi malzemelerin teslim törenine, Peru Dışişleri Bakanı Gustavo Meza-Cuadra ve Tumbes Bölge Valisi Wilmer Florentino Dios Benites katıldı. Törende konuşan Meza-Cuadra, desteğinden dolayı Türkiye'ye teşekkür etti.