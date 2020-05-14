Avrupa’nın en büyük dört ülkesi tehlikede

Ocak ayından Çin'de çıkan ve kısa zamanda dünyanın tüm kıtalarını etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında 1 milyon 646 binden fazla kişi koronavirüsü yendi. Vaka sayısı 4 milyon 408 bini aştı. 296 bini aşkın kişi öldü. ABD ve Rusya en çok vaka sayısının olduğu iki ülkeyken, Çin ikinci dalgayı önlemeye çalışıyor. Son olarak İngiltere'nin ardından Avrupa'da Fransa da alarm vermeye başladı. Dün itibarıyla İngiltere 32 bin 186, İtalya 31 bin 106, Fransa 27 bin 74, İspanya 27 bin 104 kişi hayatını kaybetti. Bu dört ülke ikinci dalgadan korkuyor.Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, dini liderlere yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadelede rol almaları yönünde çağrı yaptı.Dünya Sağlık Örgütü sözcüsü Margaret Harris, virüse karşı aşı üretmenin zor olduğunu söyledi. Harris, şu anda 100'den fazla aşı adayının olduğunu belirtti.Vaka sayısı 181 bini aştı. Brezilya Latin Amerika ülkeleri arasında virüsten en fazla etkilenen ülke oldu. Ölü sayısı12 bini geçti.Hayatını kaybedenlerin sayısı 27 bin 104'e ulaştı. 113 yaşındaki İspanyol Maria Branyas isimli kadın Kovid-19'u yenen en yaşlı kişi oldu. Hükümet akını önlemek için mağazaların indirim yapmasını yasakladı.Ölenlerin sayısı 27 bin 74'e yükseldi.Ölü sayısı 6783'e yükseldi.Kayıplar 5 bini geçti.Kayıplar 5301'e çıktı.Vakaya rastlanmadı.50 kişi bir arada cenaze törenlerine katılabilecek.Wuhan'daki 11 milyon kişiye ikinci dalgayı önlemek için test yapılacak.Almanya'da seyahat acentesi ve tur operatörü çalışanları iptal edilen seferler nedeniyle gösteri yaptı.33 bin 186 kişinin öldüğü İngiltere'de ordu personelinin koronavirüsten korunması için dağıtılan sinek kovucu spreyler tepkiye neden oldu.ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, salgın sonrası ilk resmi ziyaretini İsrail'e yaptı. Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'na inen Pompeo'nun uçaktan inişte ABD bayrağını andıran maskesi dikkat çekti.