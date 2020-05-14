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Bahreyn ve 'de Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kayıpları Birleşik Arap Emirlikleri'nde () 206'ya, Bahreyn'de 10'a yükseldi.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 14.5.2020 07:14 Son Güncelleme: 14.5.2020 07:15 ABONE OL
Bahreyn ve BAE'de Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

BAE haber ajansı WAM'a göre, hükümet sözcüsü Amine ed-Dahhak, virüs nedeniyle 3 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve toplam can kaybının 206'ya yükseldiğini belirtti.

Dahhak, 725 kişide daha virüs tespit edildiğini ve böylelikle vaka sayısının 20 bin 386 olduğunu, şu ana kadar 6 bin 523 kişinin iyileştiğini kaydetti.

- Bahreyn

Bahreyn Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada bir kişinin daha salgın nedeniyle yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybının 10'a yükseldiği duyuruldu.

Bakanlığın açıklamasında, ülkedeki vaka sayısının 5 bin 816'ya, iyileşen sayısının da 2 bin 205'e yükseldiği bildirildi.

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Bahreyn ve BAE'de Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı
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