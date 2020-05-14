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'DEN KRİTİK AÇIKLAMASI: Corona virüsü kontrol altına almak 5 yılı bulabilir!

Corona virüsü pandemisi dünya geline yayılmaya devam ederken gelen haberleri de yakından takip ediliyor. Özellikle resmi açıklamalar merak edilirken 'den kritik corona virüsü açıklaması geldi. DSÖ Baş Bilim İnsanı Soumya Swaminathan koronavirüsü (Covid-19) kontrol almanın 5 yıl sürebileceğini söyledi. "Salgının ne zaman biteceğini kimse tahmin edemez" diye belirtirken öte yandan DSÖ Birimi Başkanı Dr. Mike Ryan "Virüs bizi hiç terk etmeyebilir" şeklinde açıklamalarda bulundu. İşte DSÖ'den açıklaması...

DHA Dünya
Giriş Tarihi: 14.5.2020 11:51 Son Güncelleme: 14.5.2020 12:04 ABONE OL
DSÖ'DEN KRİTİK SON DAKİKA AÇIKLAMASI: Corona virüsü kontrol altına almak 5 yılı bulabilir!

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi sürerken son gelişmeler ve açıklamalar yakından takip ediliyor. Son olarak Birimi Başkanı Dr. Mike Ryan açıklamalarında bulundu. Dr. Mike Ryan ise hastalığın ne zaman sona ereceğini kimsenin tahmin edemeyeceğini belirtirken koronavirüs hakkında, " İnsan vücuduna ilk kez giren yeni bir virüs. Bu nedenle virüsü ne zaman kontrol altına alacağımızı tahmin etmek çok zor" ifadelerini kullandı.

DSÖ'DEN KRİTİK CORONA VİRÜSÜ AÇIKLAMASI!

Dünya Sağlık Örgütü corona virüsü pandemisine yönelik açıklamalarda bulundu. Acil Durumlar Birimi Başkanı Dr. Mike Ryan, bu salgını kontrol altına almanın 5 yılı bulabileceğini ifade ederken öte yandan HIV gibi kalıcı olabileceğini de sözlerine ekledi.

İşte corona virüsü son dakika haberinin detayları...

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DSÖ'DEN KRİTİK SON DAKİKA AÇIKLAMASI: Corona virüsü kontrol altına almak 5 yılı bulabilir!
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