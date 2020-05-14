DSÖ'DEN KRİTİK SON DAKİKA AÇIKLAMASI: Corona virüsü kontrol altına almak 5 yılı bulabilir!

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi sürerken son gelişmeler ve açıklamalar yakından takip ediliyor. Son olarak Dünya Sağlık Örgütü Acil Durumlar Birimi Başkanı Dr. Mike Ryan corona virüsü son dakika açıklamalarında bulundu. Dr. Mike Ryan ise hastalığın ne zaman sona ereceğini kimsenin tahmin edemeyeceğini belirtirken koronavirüs hakkında, " İnsan vücuduna ilk kez giren yeni bir virüs. Bu nedenle virüsü ne zaman kontrol altına alacağımızı tahmin etmek çok zor" ifadelerini kullandı.

DSÖ'DEN KRİTİK CORONA VİRÜSÜ AÇIKLAMASI!

Dünya Sağlık Örgütü corona virüsü pandemisine yönelik açıklamalarda bulundu. DSÖ Acil Durumlar Birimi Başkanı Dr. Mike Ryan, bu salgını kontrol altına almanın 5 yılı bulabileceğini ifade ederken öte yandan HIV gibi kalıcı olabileceğini de sözlerine ekledi.

İşte corona virüsü son dakika haberinin detayları...